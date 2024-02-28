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Экономика и бизнес

На выставке "Россия" обсудили развитие особых экономических зон

МОСКВА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Международной выставке-форуме "Россия" в рамках Форума национальных достижений (предпринимательство) 27 февраля прошла панельная сессия "Особые экономические зоны: трансформация механизма и перспективы развития". В работе сессии приняли участие руководители особых экономических зон, а также представители Федеральной налоговой службы и других органов. Они обсудили законодательные изменения, которые упростят работу в ОЭЗ.

Сейчас в России действуют 50 особых экономических зон в 43 регионах. В них насчитывается более 1100 резидентов, которые дают порядка 68 тысяч рабочих мест. Во многом развитие ОЭЗ связано с изменениями в законодательстве, регулирующем их работу, отметил директор департамента регионального развития Министерства экономического развития Виталий Алтабаев. По его словам, в 2023 году упростили административные процедуры при начале работы в особых экономических зонах. В частности, теперь инвестор декларирует свои обязательства и работает сразу после заключения соответствующего соглашения. Кроме того, критерии создания ОЭЗ для регионов теперь предусматривают отраслевой подход и кластерность.

Особая экономическая зона "Тольятти", созданная на территории Самарской области, входит в ТОП-3 лучших инвестплощадок страны. Сегодня ОЭЗ "Тольятти" насчитывает 36 компаний-резидентов. Из них 17 предприятий уже запущены в работу. Буквально в декабре прошлого года заключено соглашение о возведении нового завода строительных материалов на 1,2 млрд рублей. Производство планируется запустить в 2026 году.

"По поручению губернатора Дмитрия Азарова продолжаем активно привлекать новых производителей в регион, диверсифицировать экономику Тольятти и вместе с инвесторами создавать рабочие места для горожан, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В ОЭЗ компании-резиденты получают готовые земельные участки, широкий перечень льгот и возможностей для максимально быстрого запуска. Мы также помогаем бизнесу в привлечении федеральных инструментов, в том числе льготного финансирования Фонда развития моногородов, Фонда развития промышленности и других организаций и институтов развития".

Сейчас федеральное Минэкономразвития планирует перевести максимум резидентов особых экономических зон на налоговый мониторинг - это переведет налоговые проверки в онлайн и ускорит их. В том числе бизнес будет возвращать НДС в два раза быстрее. Кроме того, планируется снять запрет на залог прав аренды - это должно привлечь дополнительный капитал. Также в перспективе предполагается снять ограничения на работу с нефтехимическими производствами в ОЭЗ и внести другие изменения.

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