СамГМУ присоединился к областному общественно-просветительскому проекту "За родное — за свое"

Масштабный онлайн-марафон знаний о родном крае "За родное — за свое" дополнила лекция доктора исторических наук, заведующего кафедрой истории отечественной медицины и социальных наук Самарского государственного медицинского университета Сергея Занина.

"Наша встреча посвящена истории Самарского государственного медицинского университета, который внес огромный вклад в развитие медицинского образования и медицинской науки и здравоохранения не только в Самарской области, но и во всем Поволжском регионе. Безусловно, университет — это люди. Их именами названы улицы Самары, но порой мы так привыкаем произносить, например, "на Аминева", что даже не подозреваем, в честь кого названа улица. Поэтому мы поговорим о тех, кто своим трудом, талантом, навыками, продвинули вперед медицину, не только Самарского региона, но и всей страны", — пригласил к участию Сергей Занин.

В честь кого в Самаре названы улицы Аминева, Георгия Ратнера, Академика Солдатова? Какой юбилей отметил Самарский государственный медицинский университет в 2019 году? Кто стоял у истоков создания университета? Что является уникальностью и традицией самарского медицинского вуза?

Ответы на эти и многие другие вопросы — в лекции Сергея Занина "История Самарского государственного медицинского вуза: люди, повлиявшие на становление медицины в регионе и стране", подготовленной специально для самарского областного общественно-просветительского проекта "За родное — за свое".

Присоединиться к акции "За родное — за свое" можно в официальных группах филиала общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" во "ВКонтакте".

15, 16 и 17 марта 2024 года участники акции смогут проверить знания, полученные в ходе проекта "За родное — за свое", ответив на вопросы викторины, и таким образом получить шанс выиграть один из ценных призов: автомобиль "Лада", поездку в Москву на выставку "Россия" на ВДНХ, тур выходного дня по Самарской области или туристический набор, состоящий из планшета, мощного портативного зарядного устройства и термокружки.

Организаторами и партнерами акции являются Ассоциация "Совет муниципальных образований Самарской области", Самарская региональная общественная организация по развитию патриотизма и духовности "Общественно-патриотический комитет Самарской области", региональное отделение Российского общества "Знание" в Самарской области.

Ответы на вопросы викторины — в каждой лекции проекта.

Посмотреть опубликованные лекции можно тут:

Михаил Чирков, кандидат исторических наук, доцент кафедры Отечественной истории и историографии Самарского университета. Лекция "Куйбышев — город Трудовой славы (1941–1945 гг.)";

Андрей Елисеев, ведущий библиотекарь краеведческого отдела СОУНБ, кандидат наук, преподаватель кафедры Отечественной истории и историографии Самарского университета и Наталья Стребкова, заведующая краеведческим отделом СОУНБ. Лекция "Парад на площади Куйбышева 7 ноября 1941 года";

Андрей Елисеев, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета. Лекция "Куйбышев — запасная столица СССР";

Инга Пеннер, журналист, фотограф, автор и ведущая. Цикл сюжетов "Неочевидная Самара".