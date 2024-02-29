СамГМУ присоединился к областному общественно-просветительскому проекту "За родное — за свое"

Масштабный онлайн-марафон знаний о родном крае "За родное — за свое" дополнила лекция доктора исторических наук, заведующего кафедрой истории отечественной медицины и социальных наук Самарского государственного медицинского университета Сергея Занина.
"Наша встреча посвящена истории Самарского государственного медицинского университета, который внес огромный вклад в развитие медицинского образования и медицинской науки и здравоохранения не только в Самарской области, но и во всем Поволжском регионе. Безусловно, университет — это люди. Их именами названы улицы Самары, но порой мы так привыкаем произносить, например, "на Аминева", что даже не подозреваем, в честь кого названа улица. Поэтому мы поговорим о тех, кто своим трудом, талантом, навыками, продвинули вперед медицину, не только Самарского региона, но и всей страны", — пригласил к участию Сергей Занин.
В честь кого в Самаре названы улицы Аминева, Георгия Ратнера, Академика Солдатова? Какой юбилей отметил Самарский государственный медицинский университет в 2019 году? Кто стоял у истоков создания университета? Что является уникальностью и традицией самарского медицинского вуза?
Ответы на эти и многие другие вопросы — в лекции Сергея Занина "История Самарского государственного медицинского вуза: люди, повлиявшие на становление медицины в регионе и стране", подготовленной специально для самарского областного общественно-просветительского проекта "За родное — за свое".
Присоединиться к акции "За родное — за свое" можно в официальных группах филиала общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" во "ВКонтакте".
15, 16 и 17 марта 2024 года участники акции смогут проверить знания, полученные в ходе проекта "За родное — за свое", ответив на вопросы викторины, и таким образом получить шанс выиграть один из ценных призов: автомобиль "Лада", поездку в Москву на выставку "Россия" на ВДНХ, тур выходного дня по Самарской области или туристический набор, состоящий из планшета, мощного портативного зарядного устройства и термокружки.
Организаторами и партнерами акции являются Ассоциация "Совет муниципальных образований Самарской области", Самарская региональная общественная организация по развитию патриотизма и духовности "Общественно-патриотический комитет Самарской области", региональное отделение Российского общества "Знание" в Самарской области.
Ответы на вопросы викторины — в каждой лекции проекта.
Посмотреть опубликованные лекции можно тут:
Михаил Чирков, кандидат исторических наук, доцент кафедры Отечественной истории и историографии Самарского университета. Лекция "Куйбышев — город Трудовой славы (1941–1945 гг.)";
Андрей Елисеев, ведущий библиотекарь краеведческого отдела СОУНБ, кандидат наук, преподаватель кафедры Отечественной истории и историографии Самарского университета и Наталья Стребкова, заведующая краеведческим отделом СОУНБ. Лекция "Парад на площади Куйбышева 7 ноября 1941 года";
Андрей Елисеев, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета. Лекция "Куйбышев — запасная столица СССР";
Инга Пеннер, журналист, фотограф, автор и ведущая. Цикл сюжетов "Неочевидная Самара".
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.