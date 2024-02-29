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"Никого не выпустим": в Самаре разбираются в ситуации с "задержанием" учеников в школе

САМАРА. 29 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В социальных сетях появилось видео конфликта детей со школьным охранником. Судя по видео, ученики пытаются покинуть учебное учреждение, но охранник их не выпускает и повышает голос. Дети объясняют, что учитель уже уехал, но им все равно перегораживают выход.

"Грабли убери свои", - требует также охранник. На фоне происходящего слышен крик женщины: "Никого не выпустим".

Сообщается, что действо происходит в школе №3, у детей уже закончились уроки. Автор ролика пишет, что детей не выпускают из школы, а родителей не впускают. И такая ситуация якобы длится с сентября.

Редакция Волга Ньюс обратилась в администрацию Самары за комментарием.

"В соответствии с постановлением правительства РФ от 2.08.2019 г. в рамках антитеррористической защищенности объектов образования, распоряжением директора школы определен порядок пропуска в образовательное учреждение учеников, родителей либо законных представителей (информация размещена на входе в школу). Между тем поведение сотрудника ЧОО "Рубеж плюс", осуществляющего охрану и пропускной режим в рамках заключенного контракта, не соответствует требованиям оказываемых услуг", - сообщили в горадминистрации.

Представители пресс-службы администрации также уточнили, что директор школы направит письмо в адрес руководства ЧОО "Рубеж плюс" о замене данного сотрудника.

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