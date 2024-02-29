Пенсионерка из Тольятти потеряла миллион, надеясь заработать на фондовом рынке

В Тольятти 71-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ей в мессенджере написал незнакомец с предложением подзаработать на фондовом рынке. Женщина согласилась и по инструкции собеседника сделала стартовые взносы. За две недели тольяттинка вложила более миллиона рублей, надеясь приумножить эту сумму.

Обман раскрылся, когда потерпевшая не смогла вывести свои деньги обратно. Теперь по факту мошенничества возбудили уголовное дело.