Пенсионерка из Тольятти потеряла миллион, надеясь заработать на фондовом рынке

В Тольятти 71-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ей в мессенджере написал незнакомец с предложением подзаработать на фондовом рынке. Женщина согласилась и по инструкции собеседника сделала стартовые взносы. За две недели тольяттинка вложила более миллиона рублей, надеясь приумножить эту сумму.
Обман раскрылся, когда потерпевшая не смогла вывести свои деньги обратно. Теперь по факту мошенничества возбудили уголовное дело.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..