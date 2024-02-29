Сотрудницу администрации Хворостянского района обвиняют в обмане предпринимателя

В Приволжский районный суд Самарской области направили уголовное дело бывшей начальницы отдела архитектуры и градостроительства администрации Хворостянского района. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Женщину обвиняют в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, в 2022 г. в отдел архитектуры обратился представитель ООО "Висла", чтобы получить градостроительные планы земельных участков для проектирования объектов. Начальница отдела сказала, что эту услугу необходимо оплатить. Позже отдел архитектуры выставил счета, по которым строительная фирма перевела деньги на счет проектно-производственного архитектурно-планировочного бюро, которое возглавляла сама чиновница.

При этом услуга "Выдача градостроительных планов земельных участков для проектирования объектов капитального строительства" предоставляется бесплатно.