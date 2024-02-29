Сотрудницу администрации Хворостянского района обвиняют в обмане предпринимателя

В Приволжский районный суд Самарской области направили уголовное дело бывшей начальницы отдела архитектуры и градостроительства администрации Хворостянского района. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Женщину обвиняют в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, в 2022 г. в отдел архитектуры обратился представитель ООО "Висла", чтобы получить градостроительные планы земельных участков для проектирования объектов. Начальница отдела сказала, что эту услугу необходимо оплатить. Позже отдел архитектуры выставил счета, по которым строительная фирма перевела деньги на счет проектно-производственного архитектурно-планировочного бюро, которое возглавляла сама чиновница.
При этом услуга "Выдача градостроительных планов земельных участков для проектирования объектов капитального строительства" предоставляется бесплатно.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..