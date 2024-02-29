Самарские герои СВО приняли участие в церемонии оглашения послания президента Федеральному собранию

В четверг, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин в Москве выступил с посланием к Федеральному собранию. На церемонии присутствовали члены правительства РФ и обеих палат парламента, руководители федеральных ведомств и крупнейших предприятий, представители общественных объединений, участники специальной военной операции, главы субъектов. Делегацию Самарской области возглавлял губернатор Дмитрий Азаров.

"Каждое послание Федеральному собранию - это прежде всего взгляд в будущее. И сегодня речь пойдет не только о наших ближайших планах, но и о стратегических задачах, о тех вопросах, решение которых считаю принципиально важным для уверенного, долгосрочного развития страны, - сказал президент, начиная оглашение послания. - Такая программа действий, конкретных мер во многом формировалась и в ходе поездок в регионы, прямого разговора с рабочими, инженерами гражданских и оборонных заводов, с врачами, учителями, учеными, волонтерами, предпринимателями, с многодетными семьями, с нашими героями - фронтовиками, добровольцами, солдатами и офицерами Вооруженных Сил России. Предложения граждан, их устремления и надежды стали основой, стержнем тех проектов, инициатив, которые прозвучат и сегодня. Рассчитываю, что их общественное обсуждение, безусловно, продолжится, потому что реализовать все задуманное мы сможем только вместе. Задачи большие".

В ходе оглашения послания, которое длилось более двух часов, Владимир Путин обозначил приоритеты, национальные цели и ключевые направления дальнейшего развития России с горизонтом планирования до 2030 года, обозначил задачи, направленные на улучшение жизни граждан и рост экономики страны, озвучил целый ряд важнейших решений. В зоне особого внимания президента - социальная сфера, поддержка семей, образование, медицина, повышение благосостояния людей, промышленность, развитие инфраструктуры, СВО, забота о защитниках Отечества и их близких.

После церемонии оглашения послания губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул: выступление президента было очень содержательным - в нем невозможно выделить более или менее важные тезисы.

"Послание президента совершенно точно носит стратегический характер - на годы вперед определяет видение развития государства. Это настоящая программа развития нашей страны, - сказал Дмитрий Азаров. - Президент объявил о пяти новых национальных проектах: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных". Конечно, внимание к участникам и ветеранам СВО, к семьям защитников сквозило на протяжении всего оглашения послания. И о чем бы ни говорили те или иные проекты, о чем бы ни говорилось в том или ином разделе послания, всегда акцентировалось внимание, что эти меры должны работать и на семьи бойцов".

Дмитрий Азаров отметил: всем участникам церемонии оглашения послания передалась уверенность президента в том, что победы будут по всем фронтам и направлениям, будет и наша главная победа.

"Для этого нам придется потрудиться, оказывая всю необходимую помощь фронту, - сказал губернатор. - Мы испытываем гордость за наших земляков, которые сегодня с оружием в руках защищают мирное небо над нашей страной, защищают все, что для нас дорого и свято. Конечно, мы должны приложить максимальные усилия, чтобы помочь им приблизить победу".

Отдельный блок в послании Владимира Путина касался развития регионов и муниципалитетов. Глава государства предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Президент подчеркнул, что эти деньги должны быть направлены на целевые проекты и инфраструктурные инвестиции. Средства, которые регионы возвращают в бюджет России по кредитам, президент предложил вновь направлять на развитие субъектов. Также Владимир Путин отметил важность развития инфраструктуры и благоустройства территорий в субъектах РФ.

"Конечно, важное решение - списание бюджетных кредитов. Таковых в Самарской области сегодня 53,5 млрд рублей. Абсолютно поддерживаю решение президента о направлении этих средств вновь на развитие инфраструктуры", - прокомментировал Дмитрий Азаров.

Губернатор напомнил, что во время оглашения послания 2018 года президент призвал регионы смелее брать на себя ответственность за крупные инфраструктурные проекты.

"Самарская область, следуя призыву президента, взяла на себя максимальную в стране ответственность за строительство новой трассы "Обход Тольятти", а это 100 километров трассы, мост через Волгу, - сказал Дмитрий Азаров. - Накануне послания мы завершили важнейший технологический этап - окончание надвижки последнего пролета, фактически соединив правый и левый берег Волги на территории Самарской области. И есть полная уверенность, что мы завершим строительство этого мостового перехода и запустим его в эксплуатацию до конца года".

Первый импульс реализации проекта "Обход Тольятти" дал именно президент России.

"В ходе своего визита в Самарскую область 7 марта 2018 года президент, откликаясь на нашу инициативу, дал поручение о внесении изменений в транспортную стратегию России, а дальше мы подтащили этот проект как региональный, несмотря на то что значение его колоссально для всей страны, для межгосударственного сотрудничества", - отметил губернатор Самарской области.

Дмитрий Азаров подчеркнул: регион как опорный край державы готов и дальше брать на себя ответственность за крупные проекты, за развитие области, а значит, за свой вклад в развитие страны.

"Уверен, те средства, которые мы сможем таким образом саккумулировать в регионе, мы направим на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, на создание условий для открытия новых производств, новых рабочих мест, формирования новых территорий развития. Все это даст колоссальный импульс опережающему развитию Самарской области, - заявил руководитель Самарской области.

Для участия в церемонии послания президента Федеральному Собранию были приглашены самарские бойцы СВО, защитники Отечества.

"Я очень горд тем, что наши дорогие люди были приглашены на церемонию оглашения послания президента", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Сергей С., герой из Самарской области, отметил, что он рад стать гостем такого важного для страны мероприятия.

"Хочу выразить огромную благодарность губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову, президенту Владимиру Владимировичу Путину за это. Я впервые увидел все это своими глазами. Это совершенно иначе, чем по телевизору", - сказал боец.

Ильгиз Х. отметил, что приглашение участников СВО на церемонию оглашения послания свидетельствует о той значимости и том внимании, которое сегодня уделяется защитникам Отечества.

"Владимир Владимирович Путин говорил, что нужно привлекать участников спецоперации на такие мероприятия. Также нас часто зовут проводить уроки Мужества в школах, чтобы передавать опыт подрастающему поколению", - сказал Ильгиз Х.

Сергей С. добавил, что в регионах бойцам оказывают всестороннюю поддержку, эффективно работает программа "Возвращение", реализуются различные проекты. Так, в качестве примера он привел создание в регионе команд по слэдж-хоккею, куда приглашают бойцов СВО. "Большое спасибо, что ребят возвращают к активному, здоровому образу жизни. Это очень важно, спасибо всем, кто это поддерживает", - сказал защитник Отечества.

Дмитрий Азаров отметил - слэдж-хоккей в Самарской области активно развивается: "Мы налаживаем выпуск специального оборудования, точно будем проводить областные турниры".

Сергей С. отдельно отметил работу по поддержке защитников Отечества со стороны Самарской общественной организации по поддержке участников СВО и их семей "Возвращение", ее руководителя Александра Шаркова и тольяттинского депутата Романа Дидковского.

Также в составе делегации региона - Юлия П., вдова Героя России. Она высоко оценила ту поддержку, которая оказывается семьям защитников Отечества в Самарской области и на федеральном уровне, а также подчеркнула важность новых проектов по поддержке участников СВО и семей бойцов, которые в рамках послания анонсировал президент.

"Сейчас поддержка хорошая, и сегодня новые проекты были объявлены президентом. Все идет в хорошую сторону", - отметила Юлия.

Один из новых проектов по поддержке героев СВО, озвученных на церемонии оглашения послания Владимиром Путиным, - "Время героев". Программа посвящена переподготовке ветеранов боевых действий и участников СВО, формированию кадрового потенциала для замещения ведущих позиций в госкомпаниях, бизнесе и государственном управлении.

"Президент раньше говорил о том, что, конечно, люди, которые проявили себя в зоне СВО, получили боевой опыт, в первую очередь должны приглашаться для работы, в том числе в органы управления - муниципальные и региональные, - сказал Дмитрий Азаров. - В Самарской области такие решения принимаются - вице-губернатором назначен Дмитрий Владимирович Холин, человек, который во время мобилизации, несмотря на наличие депутатского мандата, пошел в Вооруженные Силы и полтора года отслужил. Я уверен, что эта работа будет продолжаться. Самарская область здесь показывает определенный пример".

Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул актуальность программы "Время героев", о старте которой сообщил президент.

"Запуск проекта по подготовке и переподготовке бойцов очень нужен. Конечно, управленческие знания и компетенции нужно приобретать, в том числе во время обучения на этих специальных программах. Мы постараемся для этого создать в нашем регионе все условия, - сказал Дмитрий Азаров. - Мы активно работаем с президентской платформой "Россия - страна возможностей", с ее флагманским проектом "Лидеры России". В этом году Самарская область вновь стала одним из лидеров конкурса по количеству заявок. С одной стороны, это значит, что у нас люди очень заинтересованные, энергичные, а с другой - мы правильно работаем с сообществом, создавая условия, чтобы желание было участвовать в этом конкурсе. Среди ветеранов и участников боевых действий мы тоже, конечно, будем вести эту работу. Уверен, что органы государственной, муниципальной власти пополнятся настоящими патриотами своей страны, героями-защитниками нашей Родины, участниками СВО. Мы для этого сделаем все".