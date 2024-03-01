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Преступления Происшествия

В Самаре вынесли приговор главарям экстремистской организации "Граждане СССР"

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники УФСБ РФ по Центральному военному округу установили причастность двух жителей Самарской области - 55-летнего Сергея Пацановского и 46-летней Ольги Ануфриевой - к деятельности запрещенной экстремистской организации "Союз славянских сил Руси" ("СССР"). Выяснилось, что Сергей Пацановский возглавлял региональную ячейку "СССР", а Ануфриева была активным участником организации.

Вместе они пытались проводить агитационную работу среди сотрудников военных комиссариатов, распространяли материалы с призывами о вступлении в вышеупомянутую экстремистскую организацию.

"На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности СУ СК РФ по Самарской области возбудило в отношении Пацановского и Ануфриевой уголовное дело по статье "Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности", - сообщили в пресс-службе Управления ФСБ РФ по Самарской области.

В конце апреля 2023 г. суд Центрального района Тольятти признал фигурантов уголовного дела виновными  и приговорил к лишению свободы. Сергей Пацановский получил 3 года с отбыванием наказания в ИК общего режима, Ольга Ануфриева —  4 года 6 месяцев в колонии общего режима.

Сторона защиты подала апелляцию, однако после рассмотрения Самарский областной суд оставил приговор первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что решением Самарского областного суда от 16 июня 2022 г. организация "Граждане СССР" признана экстремистской. На основании решения сообщество внесено Минюстом РФ в реестр экстремистских организаций.

В 2023 г. правоохранители пресекли деятельность в Самарской области пяти предполагаемых представителей экстремистской группы. Далее в отношении предполагаемых основных функционеров по фамилиям Рукавишникова, Овчинникова, Синцова и Гайнутдинова были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности"). 

 

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