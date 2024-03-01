Житель Самарской области продал знакомой поддельный полис ОСАГО

В Самарской области задержали 30-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

К правоохранителям обратилась жительница Камышлинского района. Ранее она через знакомого, представлявшего интересы страховой компании, оформила полис ОСАГО за 7 тыс. рублей. Цифровой документ она получила по электронной почте.

В ноябре 2023 г. женщина попала в ДТП и, когда обратилась в страховую компанию за выплатой, узнала, что ее полис ОСАГО поддельный. Она несколько раз просила знакомого возместить ущерб, но мужчина отказывал, а потом вообще перестал отвечать.

Когда подозреваемого задержали, выяснилось, что раньше мужчина действительно работал страховым агентом и занимался оформлением полисов ОСАГО, но в позже решил работать на себя и как посредник от лица автовладельцев отправлял заявления в страховые компании.

А вот свою знакомую мужчина решил обмануть. Он скачал в интернете пустой бланк полиса, внес в него данные потерпевшей и отправил ей документ по электронной почте. А женщина не проверила подлинность страховки.

Полицейские также выяснили, что аналогичным образом "страховщик" обманул еще одного автовладельца.

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").