Водитель Ford погиб при столкновении с КамАЗом и Honda в Самарской области

В пятницу, 1 марта, в Красноярском районе Самарской области произошло трагическое ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 10:00 на 3 км дороги Волжский - Курумоч столкнулись Ford Fusion под управлением 67-летнего водителя, КамАЗ. за рулем которого был 37-летний мужчина, и Honda Pilot.

В результате водитель Ford погиб на месте. Кроме того, пострадали два пассажира той же машины.