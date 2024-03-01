Водитель Ford погиб при столкновении с КамАЗом и Honda в Самарской области

В пятницу, 1 марта, в Красноярском районе Самарской области произошло трагическое ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 10:00 на 3 км дороги Волжский - Курумоч столкнулись Ford Fusion под управлением 67-летнего водителя, КамАЗ. за рулем которого был 37-летний мужчина, и Honda Pilot.
В результате водитель Ford погиб на месте. Кроме того, пострадали два пассажира той же машины.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!