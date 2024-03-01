Деятельностью МУП "Обшаровский водоканал" заинтересовались правоохранительные органы

Правоохранительные органы проводят проверку в отношении МУП "Обшаровский водоканал". Обращение в ГУ МВД России по Самарской области о проведении проверки на наличие в действиях руководства МУП признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (Мошенничество), было инициировано ПАО "Самараэнерго", сообщили в пресс-службе организации.
По состоянию на февраль 2024 года задолженность МУП "Обшаровский водоканал" за электроэнергию превышает 13 млн рублей, что сопоставимо с 49 месяцами своевременной оплаты средних начислений предприятия.
"Указанное водоснабжающее муниципальное предприятие является одним из наиболее проблемных в Приволжском муниципальном районе. Вопрос его задолженности регулярно поднимается на заседаниях межведомственной рабочей группы при прокуратуре района, — рассказали в "Самараэнерго". — При этом муниципальные предприятия водоснабжения в Борском, Кошкинском, Сергиевском и других районах задолженности за электроэнергию не имеют, что доказывает: дело не в производственном профиле МУП, а в особенностях управления им".
Не видя улучшения ситуации с платежами МУП "Обшаровский водоканал", энергетики обратились за помощью к правоохранителям. В настоящее время материалы проверки находятся на рассмотрении.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..