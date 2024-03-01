Деятельностью МУП "Обшаровский водоканал" заинтересовались правоохранительные органы

Правоохранительные органы проводят проверку в отношении МУП "Обшаровский водоканал". Обращение в ГУ МВД России по Самарской области о проведении проверки на наличие в действиях руководства МУП признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (Мошенничество), было инициировано ПАО "Самараэнерго", сообщили в пресс-службе организации.

По состоянию на февраль 2024 года задолженность МУП "Обшаровский водоканал" за электроэнергию превышает 13 млн рублей, что сопоставимо с 49 месяцами своевременной оплаты средних начислений предприятия.

"Указанное водоснабжающее муниципальное предприятие является одним из наиболее проблемных в Приволжском муниципальном районе. Вопрос его задолженности регулярно поднимается на заседаниях межведомственной рабочей группы при прокуратуре района, — рассказали в "Самараэнерго". — При этом муниципальные предприятия водоснабжения в Борском, Кошкинском, Сергиевском и других районах задолженности за электроэнергию не имеют, что доказывает: дело не в производственном профиле МУП, а в особенностях управления им".

Не видя улучшения ситуации с платежами МУП "Обшаровский водоканал", энергетики обратились за помощью к правоохранителям. В настоящее время материалы проверки находятся на рассмотрении.