Пенсионерка из Кинель-Черкасского района вложила 2 млн руб. в попытках заработать на инвестициях

Пенсионерке из Кинель-Черкасского района в одном из мессенджеров написал незнакомец и предложил дополнительный заработок путем инвестиций.

72-летнюю женщину заинтересовало предложение, и собеседник выслал ей подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать с них еще больший заработок. Женщина в течение трех дней вложила почти 2 млн руб.в "прибыльное дело", но приумножить сумму или вывести свои деньги со счета не удалось.

Поняв, что стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.