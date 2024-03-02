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Преступления Происшествия

Пенсионерка из Кинель-Черкасского района вложила 2 млн руб. в попытках заработать на инвестициях

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Пенсионерке из Кинель-Черкасского района в одном из мессенджеров написал незнакомец и предложил дополнительный заработок путем инвестиций.

72-летнюю женщину заинтересовало предложение, и собеседник выслал ей подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать с них еще больший заработок. Женщина в течение трех дней вложила почти 2 млн руб.в "прибыльное дело", но приумножить сумму или вывести свои деньги со счета не удалось.

Поняв, что стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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