Пенсионерка из Кинель-Черкасского района вложила 2 млн руб. в попытках заработать на инвестициях

Пенсионерке из Кинель-Черкасского района в одном из мессенджеров написал незнакомец и предложил дополнительный заработок путем инвестиций.
72-летнюю женщину заинтересовало предложение, и собеседник выслал ей подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать с них еще больший заработок. Женщина в течение трех дней вложила почти 2 млн руб.в "прибыльное дело", но приумножить сумму или вывести свои деньги со счета не удалось.
Поняв, что стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..