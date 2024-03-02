Рецидивист из Новокуйбышевска вновь пойдет под суд за кражу денег у знакомой

В полицию Новокуйбышевска обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее знакомый открыто похитил у нее денежные средства в размере 6,8 тыс. рублей.

Пострадавшая пояснила, что ее знакомый, будучи у нее в гостях, в то время как она вышла на кухню, вытащил из комода деньги и положил себе в карман. Женщина, увидев это, потребовала вернуть деньги. Но мужчина толкнул ее так, что пострадавшая упала, и скрылся с деньгами.

31-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину, но причиненный материальный ущерб не возместил. Денежные средства уже потратил на собственные нужды. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

Уголовное дело направлено в суд.