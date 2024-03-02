16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Рецидивист из Новокуйбышевска вновь пойдет под суд за кражу денег у знакомой Пенсионерка из Кинель-Черкасского района вложила 2 млн руб. в попытках заработать на инвестициях В Самаре вынесли приговор главарям экстремистской организации "Граждане СССР" Стало известно, кто мог убить трех человек на ул. Ново-Садовой в Самаре Бабушка 16-летней самарчанки, найденной мертвой на Проране, считает, что девушку убили

Преступления Происшествия

Рецидивист из Новокуйбышевска вновь пойдет под суд за кражу денег у знакомой

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В полицию Новокуйбышевска обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее знакомый открыто похитил у нее денежные средства в размере 6,8 тыс. рублей.

Пострадавшая пояснила, что ее знакомый, будучи у нее в гостях, в то время как она вышла на кухню, вытащил из комода деньги и положил себе в карман. Женщина, увидев это, потребовала вернуть деньги. Но мужчина толкнул ее так, что пострадавшая упала, и скрылся с деньгами.

31-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину, но причиненный материальный ущерб не возместил. Денежные средства уже потратил на собственные нужды. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

Уголовное дело направлено в суд. 

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31