Рецидивист из Новокуйбышевска вновь пойдет под суд за кражу денег у знакомой

В полицию Новокуйбышевска обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее знакомый открыто похитил у нее денежные средства в размере 6,8 тыс. рублей.
Пострадавшая пояснила, что ее знакомый, будучи у нее в гостях, в то время как она вышла на кухню, вытащил из комода деньги и положил себе в карман. Женщина, увидев это, потребовала вернуть деньги. Но мужчина толкнул ее так, что пострадавшая упала, и скрылся с деньгами.
31-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).
В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину, но причиненный материальный ущерб не возместил. Денежные средства уже потратил на собственные нужды. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.
Уголовное дело направлено в суд.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..