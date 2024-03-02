Самарец пытался убить собутыльника и теперь отправится под суд

Куйбышевским межрайонным следственным отделом задержан 40-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В среду, 28 февраля, вечером мужчины выпивали и между ними вспыхнула ссора. Один из мужчин нанес своему собутыльнику удар колюще-режущем предметом в область груди. Потерпевший оказал сопротивление. Затем ему была своевременно оказана медицинская помощь и он выжил.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.