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Преступления Происшествия

Самарец пытался убить собутыльника и теперь отправится под суд

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевским межрайонным следственным отделом задержан 40-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В среду, 28 февраля, вечером мужчины выпивали и между ними вспыхнула ссора. Один из мужчин нанес своему собутыльнику удар колюще-режущем предметом в область груди. Потерпевший оказал сопротивление. Затем ему была своевременно оказана медицинская помощь и он выжил.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области. 

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