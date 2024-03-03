Тольяттинские автоинспекторы задержали водителя с банкой конопли

В Тольятти полицейские задержали мужчину с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
На КПП "Рубеж" сотрудники ГИБДД остановили Lada Granta для проверки документов. За рулем был житель Чапаевска, и правоохранителям показалось, что он ведет себя тревожно. В итоге машину досмотрели и нашли банку и сверток с наркотиками. Всего у него изъяли 7 г конопли.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..