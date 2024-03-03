Тольяттинские автоинспекторы задержали водителя с банкой конопли

В Тольятти полицейские задержали мужчину с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

На КПП "Рубеж" сотрудники ГИБДД остановили Lada Granta для проверки документов. За рулем был житель Чапаевска, и правоохранителям показалось, что он ведет себя тревожно. В итоге машину досмотрели и нашли банку и сверток с наркотиками. Всего у него изъяли 7 г конопли.

Возбуждено уголовное дело.