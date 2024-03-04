Подросток из Самары выманил у приятеля 130 тыс. руб. и потратил их на аттракционы и фастфуд

В Железнодорожный районный суд Самары отправилось уголовное дело 17-летнего парня, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, в 2023 г. он предложил знакомому помощь в оформлении документов, чтобы тот мог сэкономить время и не утруждался необходимостью вникать в детали. Клиент согласился и перевел несовершеннолетнему другу более 130 тыс. рублей.

После этого подросток начал рассказывать о трудностях оформления документов на разных этапах и откладывать срок выполнения договоренностей, а позже и вовсе перестал выходить на связь.

Когда к молодому человеку пришли полицейские, он не отрицал вину и рассказал, что с самого начала планировал обмануть знакомого, после того, как узнал, что у него есть крупные сбережения. Потратил же подросток деньги на аттракционы и рестораны быстрого питания.

Подозреваемый возместил часть ущерба. На остальную сумму — около 120 тыс. руб. потерпевший заявил гражданский иск.