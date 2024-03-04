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Преступления Происшествия

Жительнице Самарской области пришлось ударить ножом домогавшегося ее мужчину

ЧАПАЕВСК. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске отправилось в суд уголовное дело женщины, обвиняемой в причинении тяжких травм. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в декабре 2023 г. местная жительница пришла в гости к знакомому, где выпивала в компании троих мужчин. В какой-то момент один из присутствующих начал приставать к ней. Когда женщина оттолкнула назойливого ухажера, он ударил ее ладонью и кулаком в лицо. После этого она взяла нож и нанесла удар в живот двигавшемуся на нее мужчине.

Пристававший собутыльник получил тяжкие травмы.

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