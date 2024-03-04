Жительнице Самарской области пришлось ударить ножом домогавшегося ее мужчину

В Чапаевске отправилось в суд уголовное дело женщины, обвиняемой в причинении тяжких травм. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в декабре 2023 г. местная жительница пришла в гости к знакомому, где выпивала в компании троих мужчин. В какой-то момент один из присутствующих начал приставать к ней. Когда женщина оттолкнула назойливого ухажера, он ударил ее ладонью и кулаком в лицо. После этого она взяла нож и нанесла удар в живот двигавшемуся на нее мужчине.
Пристававший собутыльник получил тяжкие травмы.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..