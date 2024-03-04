16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре задержали экс-главу муниципального предприятия ГУР Украины взяло ответственность за взрыв на мосту около Чапаевска В УФСБ по Самарской области прокомментировали "хлопок" на железнодорожном мосту Доцента из Тольятти заподозрили во взяточничестве Рецидивист из Новокуйбышевска вновь пойдет под суд за кражу денег у знакомой

Преступления Происшествия

В Самарской области вынесен приговор по делу о хищении нефти из магистрального трубопровода

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Волжский районный суд Самарской области вынес обвинительный приговор участникам организованной преступной группы, осуществлявшей хищение нефти из магистрального нефтепровода (МН) Гурьев — Куйбышев.

В августе 2022 года работниками управления безопасности АО "Транснефть - Приволга" была обнаружена криминальная врезка в МН Гурьев — Куйбышев с отводом общей протяженностью более 1 км, проложенным на территорию стороннего производственного объекта.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов задержаны четверо подозреваемых, в дальнейшем была доказана их причастность к изготовлению несанкционированной врезки и хищению нефти.

В октябре 2023 года Волжский районный суд Самарской области признал указанных лиц виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "а, б" ч. 4 ст. 215.3 (самовольное подключение к магистральному трубопроводу), п. п. "а, б" ч. 4 ст. 158 (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере) УК РФ. В зависимости от роли и степени участия осужденных им назначены различные сроки лишения свободы от 1 года 6 месяцев до 3 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии.

Сторона защиты не согласилась с решением суда первой инстанции и подала апелляцию.

В феврале 2024 года судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда оставила вынесенный приговор без изменений, он вступил в законную силу.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31