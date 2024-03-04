В Самарской области вынесен приговор по делу о хищении нефти из магистрального трубопровода

Волжский районный суд Самарской области вынес обвинительный приговор участникам организованной преступной группы, осуществлявшей хищение нефти из магистрального нефтепровода (МН) Гурьев — Куйбышев.

В августе 2022 года работниками управления безопасности АО "Транснефть - Приволга" была обнаружена криминальная врезка в МН Гурьев — Куйбышев с отводом общей протяженностью более 1 км, проложенным на территорию стороннего производственного объекта.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов задержаны четверо подозреваемых, в дальнейшем была доказана их причастность к изготовлению несанкционированной врезки и хищению нефти.

В октябре 2023 года Волжский районный суд Самарской области признал указанных лиц виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "а, б" ч. 4 ст. 215.3 (самовольное подключение к магистральному трубопроводу), п. п. "а, б" ч. 4 ст. 158 (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере) УК РФ. В зависимости от роли и степени участия осужденных им назначены различные сроки лишения свободы от 1 года 6 месяцев до 3 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии.

Сторона защиты не согласилась с решением суда первой инстанции и подала апелляцию.

В феврале 2024 года судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда оставила вынесенный приговор без изменений, он вступил в законную силу.