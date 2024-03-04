Три человека пострадали при массовом ДТП под Тольятти

В понедельник, 4 марта, под Тольятти в ДТП попал 26-летний водитель Kia Cerato. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 11:00 он ехал по ул. Строителей в с. Тимофеевка. В районе дома № 124 автомобилист нарушил правила обгона, выехал на встречную полосу, где это разрешено, и столкнулся с попутным трактором Dieci Agri Star, начавшим поворачивать налево под управлением 36-летнего мужчины. Затем Kia врезался во встречную Lada Vesta, за рулем которой был 71-летний мужчина, и Datsun on-DO.
С места ДТП госпитализировали водителя и пассажира Kia Cerato, а также водителя Lada Vesta.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают водителей быть внимательнее в пути.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!