Три человека пострадали при массовом ДТП под Тольятти

В понедельник, 4 марта, под Тольятти в ДТП попал 26-летний водитель Kia Cerato. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:00 он ехал по ул. Строителей в с. Тимофеевка. В районе дома № 124 автомобилист нарушил правила обгона, выехал на встречную полосу, где это разрешено, и столкнулся с попутным трактором Dieci Agri Star, начавшим поворачивать налево под управлением 36-летнего мужчины. Затем Kia врезался во встречную Lada Vesta, за рулем которой был 71-летний мужчина, и Datsun on-DO.

С места ДТП госпитализировали водителя и пассажира Kia Cerato, а также водителя Lada Vesta.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают водителей быть внимательнее в пути.