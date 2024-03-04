Акция "За родное — за своё": более 10 лекций уже записаны и доступны для участников проекта

За три недели с момента запуска уникального самарского общественно-просветительского проекта "За родное — за своё" к нему присоединились кандидаты и доктора исторических наук, доценты и преподаватели ведущих вузов региона, а также журналисты, архитекторы, деятели культуры. 10 лекций уже записаны для проекта, а также готовится к выходу в эфир цикл спик-шоу на радио и губернском телевидении.
Напомним, общественно-просветительская акция "За родное — за своё" призвана пробудить интерес у жителей региона к истории родного края, актуализировать знания о достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической значимости и символике Самарского региона, содействовать развитию гражданского общества и социальной ответственности каждого жителя. Проведение акции приурочено к 175-летию со дня основания Самарской области, которое будет отмечаться в январе 2026 года.
Партнёром общественно-просветительской акции "За родное — за своё" выступил филиал Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание". Ресурсы общества в социальной сети "ВКонтакте" (https://vk.com/club222722124, https://vk.com/znanie_samgtu) стали основными площадками проведения просветительских мероприятий акции. Все лекции доступны для просмотра по хэштегам: #ЗаРодноеЗаСвоё, #ВикторинаЗаРодноеЗаСвоё, #ЛекторийЗаРодноеЗаСвоё.
С 14 февраля в рамках проекта уже прозвучали ответы на многие вопросы из жизни Самарской области: в честь кого в Самаре названы улицы Аминева, Георгия Ратнера и Академика Солдатова? С чего началась история Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина? Где в Самаре расположена стела, на которой нанесены строки из Указа Николая I об образовании Самарской губернии? Почему Куйбышев стал "запасной столицей"? Какие тайны скрывают фасады старинных особняков, и кто живет в памятниках архитектуры, а также многие другие факты из жизни Самарской губернии.
Новая лекция "Основание и начальная история Самары" доктора исторических наук, профессора кафедры российской истории Самарского университета Эдуарда Дубмана уже доступна для просмотра: Rutube, ВКонтакте. Сколько городов на Волге построил князь Засекин? Можно ли "удревнить" Самару и в чём для историков заключается сложность в изучении истории Самарской губернии? Ответы на эти и многие другие вопросы в лекции профессора, подготовленной специально для самарского областного общественно-просветительского проекта "За родное — за своё"!
"Смотрите, восхищайтесь, удивляйтесь многогранности Самарской области вместе с общественно-просветительским проектом "За родное — за своё", а 15, 16 и 17 марта 2024 года применяйте полученные знания, участвуя в викторине "За родное — за своё". Призовой фонд викторины: 5 автомобилей "Лада", поездки в Москву на выставку "Россия" на ВДНХ, туры выходного дня по Самарской области и туристические наборы, состоящие из планшета, мощного портативного зарядного устройства и термокружки. Шанс выиграть есть у каждого!", - обращаются к самарцам организаторы.
Организаторами и партнёрами акции являются Ассоциация "Совет муниципальных образований Самарской области", Ассоциация правовой помощи и просвещения Самарской области, Самарская региональная общественная организация по развитию патриотизма и духовности "Общественно-патриотический комитет Самарской области", филиал Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" в Самарской области.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.