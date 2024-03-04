Акция "За родное — за своё": более 10 лекций уже записаны и доступны для участников проекта

За три недели с момента запуска уникального самарского общественно-просветительского проекта "За родное — за своё" к нему присоединились кандидаты и доктора исторических наук, доценты и преподаватели ведущих вузов региона, а также журналисты, архитекторы, деятели культуры. 10 лекций уже записаны для проекта, а также готовится к выходу в эфир цикл спик-шоу на радио и губернском телевидении.

Напомним, общественно-просветительская акция "За родное — за своё" призвана пробудить интерес у жителей региона к истории родного края, актуализировать знания о достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической значимости и символике Самарского региона, содействовать развитию гражданского общества и социальной ответственности каждого жителя. Проведение акции приурочено к 175-летию со дня основания Самарской области, которое будет отмечаться в январе 2026 года.

Партнёром общественно-просветительской акции "За родное — за своё" выступил филиал Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание". Ресурсы общества в социальной сети "ВКонтакте" (https://vk.com/club222722124, https://vk.com/znanie_samgtu) стали основными площадками проведения просветительских мероприятий акции. Все лекции доступны для просмотра по хэштегам: #ЗаРодноеЗаСвоё, #ВикторинаЗаРодноеЗаСвоё, #ЛекторийЗаРодноеЗаСвоё.

С 14 февраля в рамках проекта уже прозвучали ответы на многие вопросы из жизни Самарской области: в честь кого в Самаре названы улицы Аминева, Георгия Ратнера и Академика Солдатова? С чего началась история Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина? Где в Самаре расположена стела, на которой нанесены строки из Указа Николая I об образовании Самарской губернии? Почему Куйбышев стал "запасной столицей"? Какие тайны скрывают фасады старинных особняков, и кто живет в памятниках архитектуры, а также многие другие факты из жизни Самарской губернии.

Новая лекция "Основание и начальная история Самары" доктора исторических наук, профессора кафедры российской истории Самарского университета Эдуарда Дубмана уже доступна для просмотра: Rutube, ВКонтакте. Сколько городов на Волге построил князь Засекин? Можно ли "удревнить" Самару и в чём для историков заключается сложность в изучении истории Самарской губернии? Ответы на эти и многие другие вопросы в лекции профессора, подготовленной специально для самарского областного общественно-просветительского проекта "За родное — за своё"!

"Смотрите, восхищайтесь, удивляйтесь многогранности Самарской области вместе с общественно-просветительским проектом "За родное — за своё", а 15, 16 и 17 марта 2024 года применяйте полученные знания, участвуя в викторине "За родное — за своё". Призовой фонд викторины: 5 автомобилей "Лада", поездки в Москву на выставку "Россия" на ВДНХ, туры выходного дня по Самарской области и туристические наборы, состоящие из планшета, мощного портативного зарядного устройства и термокружки. Шанс выиграть есть у каждого!", - обращаются к самарцам организаторы.

Организаторами и партнёрами акции являются Ассоциация "Совет муниципальных образований Самарской области", Ассоциация правовой помощи и просвещения Самарской области, Самарская региональная общественная организация по развитию патриотизма и духовности "Общественно-патриотический комитет Самарской области", филиал Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" в Самарской области.