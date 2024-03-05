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Преступления Происшествия

В Жигулевске задержан наркоторговец

ЖИГУЛЕВСК. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске сотрудники полиции задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Злоумышленника на территории гаражно-строительного кооператива остановили сотрудники Росгвардии. При виде патрульной машины мужчина попытался скрыться и избавиться от содержимого карманов.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у молодого человека в кармане куртки 25 свертков с белым веществом и сотовый телефон с фотографиями геолокаций тайников-закладок.

В ходе исследования экспертами ЭКО У МВД России по г. Тольятти установлено, что изъятые свертки являются наркотическими N-метилэфедрон общей массой свыше 33 грамма и мефедрон массой 0,78 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Сотрудниками полиции в ходе обыска по месту жительства задержанного было обнаружено и изъято порошкообразное вещество, весы, фасовочные пакетики. Также проследовав по указанным в телефоне координатам, оперуполномоченные изъяли из тайников-закладок пакетики с порошкообразным веществом. Изъятое у задержанного из тайников вещество полицейские направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел У МВД России по г. Тольятти.

Как пояснил не судимый, безработный 34-летний житель Сызрани, что приобрел наркотики через Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города Жигулевска.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 228.1 УК РФ. (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Расследование продолжается.

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