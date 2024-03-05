Двух жительниц Чапаевска заподозрили в мошенничестве при оформлении пособий на детей

Следственным отделом по городу Чапаевску возбуждено два уголовных дела в отношении 24-летней и 47-летней местных жительниц, подозреваемых в мошенничестве при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в 2021 г. подозреваемые представили в ГКУ СО "ГУСЗН Юго-Западного округа" пакеты документов на предоставление им единовременного пособия при рождении ребенка, а также ежемесячных пособий и выплат, указав заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о рождении у них детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.
В результате, злоумышленницы в период с 2021 по 2023 г. незаконно получили денежные средства на общую сумму более 450 тыс. рублей.
В настоящее время расследование уголовных дел продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно — розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..