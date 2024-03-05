До конца марта в Тольятти поступит 14 новых автобусов

К концу марта в Тольятти поступит 14 новых автобусов ЛиАЗ. Об этом сообщил глава города Николай Ренц.

"Хочу поделиться радостной новостью: мы начали в ударном режиме выполнять задачи, поставленные в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию. Ожидаем, что к концу марта получим 14 новых автобусов ЛиАЗ", — сообщил Николай Ренц.

По словам мэра Тольятти, техника будет полностью оснащена всеми необходимыми средствами безопасности, устройствами для удобства пассажиров с ограниченными физическими возможностями, с качественным оборудованием для водителей.

"Немаловажно, что автобусы будут экологичными, — подчеркнул глава города. — Это первый шаг, и делается он за счет средств федерального бюджета. Для нас это очень значимое и приятное событие".