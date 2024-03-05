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Чрезвычайные происшествия Происшествия

5 марта на Куйбышевской железной дороге обнаружили посторонний предмет

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Расписание поездов снова корректируют в Самарской области. По официальным данным, это связано с работой правоохранителей.

"5 марта 2024 г. на железнодорожной инфраструктуре перегона Жигулевское Море - Химзаводская (Самарская область) КбшЖД обнаружен посторонний предмет. На время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено", - сообщают представители Куйбышевской железной дороги.

Уточняется, что ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов. Детали по конкретному поезду можно уточнить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" или по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный).

Напомним, накануне, 4 марта, отмечен "хлопок" у моста через реку Чапаевка. Потом появились данные еще об одном взрывном устройстве на опоре моста. На месте работали сотрудники ФСБ.

"Взрывное устройство, установленное на опоре одной из линий железнодорожного моста через реку Чапаевка в Чапаевске, обезврежено. Мост осмотрен, линия признана неповрежденной и пригодной для использования. Движение железнодорожного транспорта восстановлено", - сообщили позже в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По факту случившегося 4 марта в ФСБ возбудили дело по статье "Диверсия". Свидетелей и лиц, располагающих информацией о происшествии, просят обращаться по телефонам: 8(846)3391950 (дежурный УФСБ по Самарской области) или "02", "102", "112". Адрес электронной почты: fsb.samara163@yandex.ru.

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