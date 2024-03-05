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Мошенники смогли обмануть жительницу Тольятти только с третьей попытки

ТОЛЬЯТТИ. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 35-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Женщине написал в мессенджере незнакомец, представился сотрудником мобильного оператора и предложил установить "защиту" от мошенников. Она не стала продолжать разговор, но вскоре ей написали с другого номера якобы сотрудники службы безопасности и сказали, что на ее счете замечена "подозрительная активность". Эта уловка также не сработала.

Тогда через час тольяттинке написал уже "сотрудник Госуслуг" и заявил, что злоумышленники взломали ее аккаунт в сервисе, получили все личные данные и даже знают пароли от банковских карт. И якобы чтобы спасти деньги, нужно срочно все их перевести на безопасный счет. На этот раз женщина испугалась и перечислила около 500 тыс. рублей. А когда собеседник перестал выходить на связь, поняла, что ее все же перехитрили.

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