Мошенники смогли обмануть жительницу Тольятти только с третьей попытки

В Тольятти 35-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Женщине написал в мессенджере незнакомец, представился сотрудником мобильного оператора и предложил установить "защиту" от мошенников. Она не стала продолжать разговор, но вскоре ей написали с другого номера якобы сотрудники службы безопасности и сказали, что на ее счете замечена "подозрительная активность". Эта уловка также не сработала.
Тогда через час тольяттинке написал уже "сотрудник Госуслуг" и заявил, что злоумышленники взломали ее аккаунт в сервисе, получили все личные данные и даже знают пароли от банковских карт. И якобы чтобы спасти деньги, нужно срочно все их перевести на безопасный счет. На этот раз женщина испугалась и перечислила около 500 тыс. рублей. А когда собеседник перестал выходить на связь, поняла, что ее все же перехитрили.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..