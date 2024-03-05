Движение поездов на перегоне Жигулевское Море — Химзаводская открыто

Во вторник, 5 марта, на железнодорожной инфраструктуре перегона Жигулевское Море — Химзаводская Куйбышевской железной дороги был обнаружен посторонний предмет. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и специальных служб. На время проведения оперативных мероприятий движение поездов на перегоне было приостановлено. Специалисты провели обследование постороннего предмета и убедились в безопасности пропуска поездов на перегоне Жигулевское Море — Химзаводская.

Представители Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) сообщили, что в результате инцидента был задержан пассажирский поезд № 66 Москва — Тольятти и пригородные поезда № 7111 Самара — Тольятти, № 7118 Тольятти — Самара. В настоящий момент поезда следуют своими маршрутами. Куйбышевская железная дорога принимает необходимые меры по минимизации времени задержек и вводу поездов в график.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).