"Газ в каждый дом": самарские газовики предложили отличную идею для подарка к 8 марта

Накануне главного весеннего праздника сотрудники "Газпром межрегионгаз Самара" поделились вариантом подарка, который обязательно оценят хранительницы очага, мечтающие о теплом и уютном доме. Генеральный директор компании Михаил Смирнов призвал мужчин подавать заявки на социальную догазификацию.

Как сообщили в пресс-службе компании, такой презент можно легко успеть сделать до 8 марта. "Каждая женщина мечтает о тепле, уюте в своем доме, и программа социальной догазификации такой уровень комфорта дарит всем участникам. Всего три документа необходимо: паспорт, СНИЛС, свидетельство о собственности на домовладение и заявка будет принята", — проинформировал Михаил Смирнов.

Сейчас в ряде регионов страны фиксируется спонтанный газовый флешмоб — жители стали массово подавать заявки на догазификацию, особенно после очередной поддержки программы президентом страны Владимиром Путиным.

Глава "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, запуская новые километры газопровода в Новгородской области, также охарактеризовал заявки на социальную догазификацию, как отличный подарок на женский день.

Подать заявку можно на официальном сайте Единого оператора газификации в России connectgas.ru или на портале Госуслуги.