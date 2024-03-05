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Власть и политика

Самарская делегация приняла участие в Шествии молодежи мира в Сочи

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 4 марта, на федеральной территории "Сириус" состоялось одно из самых масштабных событий ВФМ-2024 - Шествие молодежи мира. Оно объединило тысячи молодых людей со всех континентов и позволило им продемонстрировать свою культуру и национальную принадлежность в едином потоке движения. Участие приняли и представители самарской делегации.

Делегация из Самарской области - одна из самых больших российских делегаций, представленных на форуме. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что Всемирный фестиваль молодежи откроет перед участниками новые возможности, а полученные знания ребята привезут на родину - на Самарскую землю.

"Для наших ребят, самарской делегации Всемирного фестиваля молодежи, это замечательная возможность показать себя, свой регион, познакомить с Самарской областью тысячи молодых людей со всего мира. У нас очень богатая история и культура, которые идеально нашли место в этом грандиозном шествии", - отметил министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев.

Четвертый день фестиваля прошел под лозунгом "Мир возможностей для каждого". На площадке фестиваля проходили лекции, дискуссии, мастер-классы и другие мероприятия, посвященные самореализации, международным отношениям, дружбе народов. Так, с молодежью России встретился заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, он рассказал о географических и стратегических границах страны и ответил на вопросы участников. С лекцией о различиях и возможностях человеческого мозга и искусственного интеллекта выступила профессор и академик РАО, доктор биологических наук Татьяна Черниговская. Была возможность проявить себя и у ребят из Самарской области: на сцене гастропространства "Россия на вкус" выступил самарский коллектив DEREZA из СГЭУ - лауреат I степени в номинации "Авторская песня" фестиваля "Российская студенческая весна" в Перми.

"Очень здорово, что наши ребята смогли выступить на таком грандиозном и масштабном событии, как Всемирный фестиваль молодежи. Действительно, мир полон возможностей для молодежи. Для меня это был очень яркий и насыщенный день, я побывала на встрече с Дмитрием Анатольевичем и в очередной раз поняла, что Россия - это по-настоящему мощная страна и родина возможностей, а еще она очень гостеприимная", - поделилась впечатлениями участница Всемирного фестиваля молодежи-2024 из Самарской области Анастасия Краснова.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта, объединив 20 тыс. молодых людей, включая 10 тыс. иностранных гостей. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получили подростки от 14 до 17 лет - 500 из России и 500 из-за рубежа.

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