Предприниматели Самарской области смогут выбрать проверенную франшизу на платформе МСП.РФ

Новый сервис по подбору и покупке проверенных франшиз стал доступен на Цифровой платформе МСП.РФ. На старте в каталоге содержится свыше 60 предложений, прошедших экспертизу Российской ассоциации франчайзинга (РАФ). Доступ к сервису и подаче онлайн-заявок на приобретение имеют зарегистрированные на МСП.РФ пользователи - начинающие и действующие предприниматели.

По каждой франшизе представлена ключевая информация для принятия решения о покупке: стоимость франшизы и размер платежей за использование торговой марки. Также указаны суммы стартового капитала для открытия и ожидаемый срок окупаемости, требования к площади и персоналу. Сервис позволяет провести сравнение всех выбранных франшиз.

"Приобретение франшизы - один из перспективных и популярных сегодня вариантов открытия своего дела. Предприниматель получает упакованный бизнес, где все продумано до мелочей: от бизнес-модели до визуального оформления бренда. Новый сервис на МСП.РФ поможет выбрать наиболее подходящую, проверенную франшизу. На уровне региона мы также готовы поддержать предпринимателей всесторонне: обучить основам бизнес-деятельности, упаковке соцсетей, помочь в продвижении, масштабировании, выходе на экспорт и многом другом", - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Через новый сервис платформы МСП.РФ доступны франшизы 10 отраслевых направлений, включая розничную торговлю, общественное питание, бытовые, спортивные, медицинские, образовательные и развлекательные услуги, а также производство и строительство.

"Благодаря запуску онлайн-сервиса открыть свой бизнес по франшизе смогут жители всех регионов России. Для каждого владельца франшизы на МСП.РФ создан личный кабинет для получения и обработки заявок на их покупку", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Каталог вариантов франшиз для открытия бизнеса будет пополняться - уже сейчас владельцы франшиз могут подать онлайн-заявку на включение в каталог сервиса. Функционирование платформы осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".