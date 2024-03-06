В "СамАрте" состоится премьера спектакля "Воскресение"

15, 16 и 17 марта в 18.00 в театре "СамАрт" пройдет премьера спектакля "Воскресение" по мотивам романа Льва Толстого. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
Режиссеру Денису Хусниярову интересен в "Воскресении" человек, который прожил жизнь и находится практически в конце пути. Внешний сюжет о соблазнении богатым дворянином молоденькой горничной Катюши, ее падении переходит в историю о поиске смысла жизни, возможности или невозможности прозрения.
"Это тот случай, когда мы говорим о вечном и глубоком на одном языке с современным поколением. Да, это классический текст Толстого, но, при этом, в сегодняшних ритмах, — рассказывает и. о. заместителя художественного руководителя театра по работе со зрителем Анастасия Коробейникова. — Поэтому мы особенностью ждем на спектакле подростков и студентов, обладателей "Пушкинской карты", тех, кто в данный момент формирует будущее нашей страны".
Подростки познакомятся с произведением и смогут почувствовать, насколько им близка классика. Через спектакль театр будет говорить с молодым поколением о важном.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.