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Театр Культура

В "СамАрте" состоится премьера спектакля "Воскресение"

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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15, 16 и 17 марта в 18.00 в театре "СамАрт" пройдет премьера спектакля "Воскресение" по мотивам романа Льва Толстого. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Режиссеру Денису Хусниярову интересен в "Воскресении" человек, который прожил жизнь и находится практически в конце пути. Внешний сюжет о соблазнении богатым дворянином молоденькой горничной Катюши, ее падении переходит в историю о поиске смысла жизни, возможности или невозможности прозрения.

"Это тот случай, когда мы говорим о вечном и глубоком на одном языке с современным поколением. Да, это классический текст Толстого, но, при этом, в сегодняшних ритмах, — рассказывает и. о. заместителя художественного руководителя театра по работе со зрителем Анастасия Коробейникова. — Поэтому мы особенностью ждем на спектакле подростков и студентов, обладателей "Пушкинской карты", тех, кто в данный момент формирует будущее нашей страны".

Подростки познакомятся с произведением и смогут почувствовать, насколько им близка классика. Через спектакль театр будет говорить с молодым поколением о важном.

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