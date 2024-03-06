Три пассажира тольяттинского автобуса пострадали из-за столкновения с Volkswagen

Во вторник, 5 марта, в Тольятти произошло ДТП с участием легковушки и автобуса. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:00 78-летний водитель Volkswagen Tiguan двигался по ул. Громовой. В районе здания №51 он повернул налево через сплошную линию разметки, не уступил дорогу и столкнулся с попутным автобусом ГАЗ А64.

В аварии пострадали три пассажира автобуса. Госпитализация им не понадобилась.