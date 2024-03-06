Четверо жителей Сызрани решили обмануть интернет-магазин на 442 тыс. рублей

В Сызрани четверо местных жителей стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в августе 2023 г. подозреваемые, один из которых несовершеннолетний, примеряли товар из интернет-магазина и подменили его менее ценными вещами. В итоге магазин оценил ущерб в 442 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.