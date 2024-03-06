Четверо жителей Сызрани решили обмануть интернет-магазин на 442 тыс. рублей

В Сызрани четверо местных жителей стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в августе 2023 г. подозреваемые, один из которых несовершеннолетний, примеряли товар из интернет-магазина и подменили его менее ценными вещами. В итоге магазин оценил ущерб в 442 тыс. рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..