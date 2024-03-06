Самарский пенсионер отдал мошенникам 1,2 млн руб., желая заработать на бирже

В Самаре 71-летний пенсионер стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Через мессенджер с мужчиной связался неизвестный, представившийся сотрудником биржи. Он пообещал пожилому мужчине постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из интернет-платформ.

Потерпевший поверил аферисту взял кредит и перевел ему порядка 1,2 млн руб. после чего неизвестный перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.