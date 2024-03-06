Самарский пенсионер отдал мошенникам 1,2 млн руб., желая заработать на бирже

В Самаре 71-летний пенсионер стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Через мессенджер с мужчиной связался неизвестный, представившийся сотрудником биржи. Он пообещал пожилому мужчине постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из интернет-платформ.
Потерпевший поверил аферисту взял кредит и перевел ему порядка 1,2 млн руб. после чего неизвестный перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..