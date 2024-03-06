Бездомного мужчину, жившего в канализационном колодце в Тольятти, пристроили в приют, сообщает "КП-Самара".
Судьбой Александра, живущего в канализационном колодце в Тольятти, интересовались все: федеральные СМИ, телеграм-каналы, полиция и родственники бездомного. Многие обещали приехать и решить проблемы мужчины, который уже около 15 лет живет где придется, а этой зимой нашел для себя "тепленькое местечко" в колодце, где проходят трубы отопления.
"Люди очень активно откликались, - вспоминает предавший историю огласке блогер Антон Глетчеров. - Тут же позвонили родные, ТВ-каналы, многие печатные СМИ. Было много обещаний помочь. Мои друзья собрали немного денег, и я договорился с тольяттинским приютом для бездомных. Но Александр до последнего ждал, что кто-то за ним приедет. В результате мы едва его не потеряли. Первый порыв желания помочь стал стихать, коммунальные службы начали опасаться, что с них спросят за непорядок, и выгнали Александра из колодца, сославшись на необходимость провести работы. Я почти случайно заехал проведать дядю Сашу и застал его на улице. Он мялся у другого канализационного люка, потому что не мог его открыть. Думаю, еще через несколько минут он пошел бы куда глаза глядят, и, возможно, мы никогда бы его больше не увидели".
Антон Глетчеров решил не тянуть и повез бездомного к своим друзьям. Один из товарищей истопил для мужчин баню.
"Я сам мыл дядю Сашу, потому что он больной человек и тяжело двигается, - признается Антон. - Он был ужасно грязным, ведь, по его словам, не мылся минимум два года. На нем было три пары носков, которые пришлось срезать ножом. Была жуткая вонь. На дяде Саше было столько грязи, что пришлось его почти скоблить. Потом мы поехали к другому нашему знакомому, он постриг и побрил Александра".
Дяде Саше справили новую одежду и отвезли в приют. Антон взял слово с подопечного, что тот не будет пить и постарается найти себе работу, чтобы самостоятельно оплачивать свои расходы.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.