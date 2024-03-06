Бездомного мужчину, жившего в канализационном колодце в Тольятти, пристроили в приют, сообщает "КП-Самара".

Судьбой Александра, живущего в канализационном колодце в Тольятти, интересовались все: федеральные СМИ, телеграм-каналы, полиция и родственники бездомного. Многие обещали приехать и решить проблемы мужчины, который уже около 15 лет живет где придется, а этой зимой нашел для себя "тепленькое местечко" в колодце, где проходят трубы отопления.

"Люди очень активно откликались, - вспоминает предавший историю огласке блогер Антон Глетчеров. - Тут же позвонили родные, ТВ-каналы, многие печатные СМИ. Было много обещаний помочь. Мои друзья собрали немного денег, и я договорился с тольяттинским приютом для бездомных. Но Александр до последнего ждал, что кто-то за ним приедет. В результате мы едва его не потеряли. Первый порыв желания помочь стал стихать, коммунальные службы начали опасаться, что с них спросят за непорядок, и выгнали Александра из колодца, сославшись на необходимость провести работы. Я почти случайно заехал проведать дядю Сашу и застал его на улице. Он мялся у другого канализационного люка, потому что не мог его открыть. Думаю, еще через несколько минут он пошел бы куда глаза глядят, и, возможно, мы никогда бы его больше не увидели".

Антон Глетчеров решил не тянуть и повез бездомного к своим друзьям. Один из товарищей истопил для мужчин баню.

"Я сам мыл дядю Сашу, потому что он больной человек и тяжело двигается, - признается Антон. - Он был ужасно грязным, ведь, по его словам, не мылся минимум два года. На нем было три пары носков, которые пришлось срезать ножом. Была жуткая вонь. На дяде Саше было столько грязи, что пришлось его почти скоблить. Потом мы поехали к другому нашему знакомому, он постриг и побрил Александра".

Дяде Саше справили новую одежду и отвезли в приют. Антон взял слово с подопечного, что тот не будет пить и постарается найти себе работу, чтобы самостоятельно оплачивать свои расходы.