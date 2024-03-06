Жительницу Самары обвиняют в махинациях с соцконтрактом

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В Красноглинский районный суд Самары отправили уголовное дело 33-летней женщины, обвиняемой в мошенничестве с соцконтрактом. Об этом сообщает региональная прокуратура.