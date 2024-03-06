Жительницу Самары обвиняют в махинациях с соцконтрактом

В Красноглинский районный суд Самары отправили уголовное дело 33-летней женщины, обвиняемой в мошенничестве с соцконтрактом. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в октябре 2021 г. местная жительница заключила социальный контракт на покупку легковушки, чтобы заниматься курьерской доставкой. Однако, получив 280 тыс. руб., машину она так и не приобрела.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..