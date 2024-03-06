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Преступления Происшествия

В Самарской области будут судить курьера, забравшего у пенсионеров 700 тыс. рублей

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Октябрьска утвердила обвинительное заключение мужчине по ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

По версии следствия, в августе 2023 г. он выступал курьером у телефонных мошенников и забрал у троих пенсионерок из Октябрьска и Шигонского района более 700 тыс. рублей. Сообщники обвиняемого обманывали пожилых людей по телефону по схеме "ваш родственник попал в ДТП" и убеждали отдать деньги. За свои услуги курьер получал 10% от суммы, а остальное переводил подельникам, разыскать которых полицейские так и не смогли.

Уголовное дело направили в Октябрьский городской суд.

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