В Самарской области будут судить курьера, забравшего у пенсионеров 700 тыс. рублей

Прокуратура Октябрьска утвердила обвинительное заключение мужчине по ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
По версии следствия, в августе 2023 г. он выступал курьером у телефонных мошенников и забрал у троих пенсионерок из Октябрьска и Шигонского района более 700 тыс. рублей. Сообщники обвиняемого обманывали пожилых людей по телефону по схеме "ваш родственник попал в ДТП" и убеждали отдать деньги. За свои услуги курьер получал 10% от суммы, а остальное переводил подельникам, разыскать которых полицейские так и не смогли.
Уголовное дело направили в Октябрьский городской суд.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..