Молодого самарца заподозрили в попытке сбыть героин

В Самаре перед судом предстанет 20-летний местный житель, обвиняемый в покушении на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере (ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ), сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Оперативная информация о том, что молодой человек может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств, поступила сотрудникам УНК ГУ МВД России по Самарской области. Его задержали в июле 2023 г. на территории Кировского района. Более 90 мелких партий наркотиков, предназначавшихся для дальнейшего сбыта, полицейские изъяли из тайника, организованного на пр. Карла Маркса. Изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Установлено, что в свертках находился героин, общей массой 161,20 граммов.

Следователю молодой человек пояснил, что в сети Интернет узнал о работе и связался с оператором. Работодатель пообещал ему высокий заработок и уточнил, что его задача — забрать из тайника наркотики, перепрятать их и зафиксировать месторасположение с помощью фотосъемки. Осуществить задуманное он не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу. Обвиняемому по ходатайству органа следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.