Приволжское УГМС: в Самарской области ожидается масштабное половодье

Самарские синоптики дали предварительный прогноз на паводок в 2024 году. В текущем году, в связи с обильными снегопадами, максимальные уровни воды ожидаются выше многолетних значений.

Превышение многолетних значений в Самарской области составит от 55 до 240 см. Это — один из самых больших показателей во всем ПФО.

"В Ульяновской области максимальные уровни воды на реках ожидаются выше среднемноголетних значений на 55 — 117 см. В Саратовской области — на 125-225 см, в Оренбургской области — на 55 - 250 см", - отмечается в сообщении.

При интенсивном развитии весенних процессов на большинстве рек возможно достижение значений опасных отметок.

"При заторных явлениях, прорывах плотин, ограничительных дамб и в период интенсивного снеготаяния возможно подтопление населенных пунктов, дачных участков, в том числе и в пониженных местах талыми водами", - предупредили синоптики.

Напомним, в 2023 году уровень воды в Волге у Самары на 2,1 метра превышал среднемноголетние значения.