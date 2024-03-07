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Общество

Приволжское УГМС: в Самарской области ожидается масштабное половодье

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские синоптики дали предварительный прогноз на паводок в 2024 году. В текущем году, в связи с обильными снегопадами, максимальные уровни воды ожидаются выше многолетних значений.

Превышение многолетних значений в Самарской области составит от 55 до 240 см. Это — один из самых больших показателей во всем ПФО.

"В Ульяновской области максимальные уровни воды на реках ожидаются выше среднемноголетних значений на 55 — 117 см. В Саратовской области — на 125-225 см, в Оренбургской области — на 55 - 250 см", - отмечается в сообщении.

При интенсивном развитии весенних процессов на большинстве рек возможно достижение значений опасных отметок.

"При заторных явлениях, прорывах плотин, ограничительных дамб и в период интенсивного снеготаяния возможно подтопление населенных пунктов, дачных участков, в том числе и в пониженных местах талыми водами", - предупредили синоптики.

Напомним, в 2023 году уровень воды в Волге у Самары на 2,1 метра превышал среднемноголетние значения. 

Выручает ли метро во время снегопада?

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Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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