Самарчанка чудом выжила после того, как бывший муж пытался ее задушить

В Самаре закончилось расследование уголовного дела о покушении на убийство. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 25 октября 2023 г. 28-летний местный житель был дома у бывшей жены, поссорился с ней и пытался задушить. Когда экс-супругу показалось, что женщина умерла, он скрылся. Однако потерпевшая через какое-то время пришла в себя и обратилась в больницу.

Уголовное дело направили в суд.