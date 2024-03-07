Самарчанка чудом выжила после того, как бывший муж пытался ее задушить

В Самаре закончилось расследование уголовного дела о покушении на убийство. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 25 октября 2023 г. 28-летний местный житель был дома у бывшей жены, поссорился с ней и пытался задушить. Когда экс-супругу показалось, что женщина умерла, он скрылся. Однако потерпевшая через какое-то время пришла в себя и обратилась в больницу.
Уголовное дело направили в суд.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..