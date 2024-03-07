Самарец потерял 22,5 тыс. руб., пытаясь купить смарт-часы

В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества с покупками в интернете. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
34-летний самарец оформил на сайте заказ на смарт-часы. После этого ему написал продавец попросил продолжить общение в мессенджере, якобы для больше удобства обсуждения деталей. В итоге они договорились, что покупатель внесет предоплату 50% перед отправкой товара, а остальное — после получения. Вскоре от продавца пришло фото чека из транспортной компании с трек-номером, и потерпевший перевел ему 22,5 тыс. рублей.
В назначенный день часы не пришли. Самарец решил проверить, где посылка, но выяснилось, что трек-номер не отслеживался, а переписка в мессенджере и профиль продавца на сайте удалены. После этого мужчина обратился в полицию.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..