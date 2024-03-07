В Тольятти конфликт пенсионера с подростками закончился избиением

В Тольятти полиция начала проверку из-за появившегося в соцсетях видео с избиением в подъезде. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

У пострадавшего произошел конфликт с подростками, в результате которого молодой человек избил мужчину.

В соцсетях сообщают, что инцидент произошел в 19:00 на ул. 40 лет Победы, 114. Якобы пожилой мужчина сделал замечание шумевшим в подъезде подросткам и в итоге пострадал. Сейчас пенсионер находится в больнице с сотрясением мозга и ушибами.

Правоохранители нашли всех участников конфликта. А в сети уже появилось извинение, предположительно, того самого подростка.