В Тольятти конфликт пенсионера с подростками закончился избиением

В Тольятти полиция начала проверку из-за появившегося в соцсетях видео с избиением в подъезде. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
У пострадавшего произошел конфликт с подростками, в результате которого молодой человек избил мужчину.
В соцсетях сообщают, что инцидент произошел в 19:00 на ул. 40 лет Победы, 114. Якобы пожилой мужчина сделал замечание шумевшим в подъезде подросткам и в итоге пострадал. Сейчас пенсионер находится в больнице с сотрясением мозга и ушибами.
Правоохранители нашли всех участников конфликта. А в сети уже появилось извинение, предположительно, того самого подростка.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..