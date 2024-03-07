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АвтоВАЗ начал отгружать дилерам Lada Vesta с автоматической трансмиссией

ТОЛЬЯТТИ. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АвтоВАЗ начал отгружать дилерам автомобили Lada Vesta, оснащенные обновленным двигателем 1.8 EVO и автоматической трансмиссией (CVT), сообщает пресс-служба автозавода.

Фото: пресс-центр АвтоВАЗа

Новый силовой агрегат устанавливается на все модели семейства, рекомендованная розничная цена Lada Vesta с 1,8 EVO АТ начинается от 1588900 руб. (седан в комплектации Comfort). Продажи Lada Vesta с автоматической трансмиссией начнутся 11 марта.

Интеграция нового силового агрегата затронула все системы автомобиля, но без существенного влияния на платформу. Автомобили Lada Vesta с АТ прошли полный комплекс испытаний.

"Автоматическая трансмиссия — это одна из востребованных, долгожданных опций. Внедряя новый силовой агрегат, мы не только удовлетворяем запросы наших клиентов, но и выводим характеристики Lada Vesta на совершенно новый уровень. Кроме того, сегодня это самый доступный автомобиль с автоматической трансмиссией на рынке России", - подчеркнул президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

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Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

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Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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