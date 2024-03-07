АвтоВАЗ начал отгружать дилерам Lada Vesta с автоматической трансмиссией

АвтоВАЗ начал отгружать дилерам автомобили Lada Vesta, оснащенные обновленным двигателем 1.8 EVO и автоматической трансмиссией (CVT), сообщает пресс-служба автозавода.

Новый силовой агрегат устанавливается на все модели семейства, рекомендованная розничная цена Lada Vesta с 1,8 EVO АТ начинается от 1588900 руб. (седан в комплектации Comfort). Продажи Lada Vesta с автоматической трансмиссией начнутся 11 марта.

Интеграция нового силового агрегата затронула все системы автомобиля, но без существенного влияния на платформу. Автомобили Lada Vesta с АТ прошли полный комплекс испытаний.

"Автоматическая трансмиссия — это одна из востребованных, долгожданных опций. Внедряя новый силовой агрегат, мы не только удовлетворяем запросы наших клиентов, но и выводим характеристики Lada Vesta на совершенно новый уровень. Кроме того, сегодня это самый доступный автомобиль с автоматической трансмиссией на рынке России", - подчеркнул президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.