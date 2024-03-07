Екатерина Колесникова, Холдинг Т1: "Мы поддерживаем талантливых сотрудников, исходя из их мотивации, а не пола"

Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора по персоналу в Холдинге Т1, выступила в тематической сессии "Российский кадровый потенциал: роль и возможности женщин на рынке труда". Мероприятие состоялось в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

В рамках дискуссии Екатерина рассказала о тренде на развитие женских талантов в высокотехнологичных компаниях. Она отметила, что на фоне роста российского ИТ-рынка, отрасль одна из первых вытесняет гендерные стереотипы — за последний год объем приглашений женщин в ИТ приближается к уровню приглашений мужчин даже на фоне преобладания мужчин на рынке (106,5 тыс. приглашений женщин в 2022 г. против 148,5 тыс. приглашений мужчин).

"Мы создаем условия, чтобы сотрудницы Холдинга могли совмещать материнство и заботу о семье с построением карьеры, предлагаем расширенную программу благополучия. Так, в Холдинге женщины стоят во главе PR, маркетинга, взаимодействия с госорганами, управления персоналом, но для нас также важно поддерживать их стремление развиваться в инженерии и разработке. Мы видим большой интерес женщин к высокотехнологичным профессиям в самых разных возрастных группах, но больше всего интересующихся — среди молодых, начинающих специалистов. В Т1 мы уделяем внимание развитию новых кадров вне зависимости от стереотипов, что приобретает особую важность на фоне существенного кадрового дефицита", — комментирует Екатерина Колесникова, заместитель директора по персоналу в Холдинге Т1.

Кроме развития кадров в ИТ, спикеры обсудили гендерные стереотипы вокруг некоторых отраслей и профессий, а также, как они трансформируются с приходом цифровизации и автоматизации. Также эксперты рассмотрели тренды по поддержке карьерного развития женщин — как выявлять таланты и развивать их внутри компании вне зависимости от пола, какие проекты и программы внедряют российские компании с этой целью.