В Ставропольском районе будут судить трех мужчин, вырастивших 27 кг конопли

Ставропольский районный суд рассмотрит дело в отношении трех мужчин, организовавших незаконные посевы конопли, сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в период с июня 2021 г. по март 2023 г. трое местных жителей с целью систематического сбыта наркотиков приобрели оборудование и организовали незаконное выращивание конопли на заранее приобретенных для этих целей земельных участках, расположенных в селах Выселки, Русская Барковка и Подстепки Ставропольского района Самарской области.

Всего в рамках следствия задокументировано шесть эпизодов преступной деятельности сообщников, из незаконного оборота изъято 96 наркосодержащих растений, вес которых составил в высушенном виде более 27 кг.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "б", "г" чч. 3, 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств) и п. "а" ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства). Подсудимым грозит наказание до 20 лет лишения свободы.