16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В самарском театре драмы пройдут премьерные показы спектакля "Герой нашего времени" Скончался солист Самарского театра оперы и балета Александр Сибирцев В "СамАрте" состоится премьера спектакля "Воскресение" Никита Михалков представил самарцам свой спектакль "12" Никита Михалков представит в Самаре спектакль "12"

Театр Культура

В самарском театре драмы пройдут премьерные показы спектакля "Герой нашего времени"

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

19, 20 и 21 апреля на исторической сцене Самарского театра драмы им. М. Горького пройдут премьерные показы спектакля "Герой нашего времени" (16+). Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Исследование человека и человечества глазами сверхчеловека Печорина составляет суть путешествия, в которое отправляет нас великий русский писатель Михаил Лермонтов.

Познав в раннем возрасте, подобно самому Лермонтову, все мотивации человеческих поступков, Печорин считывает их, как детскую книгу, легко предугадывая цель и результаты деяний других людей. Скука и предсказуемость, недальновидность и невысокость человеческих намерений составляют печаль Печорина, как и печаль лермонтовского Демона.

В постановке будет использовано новое световое оборудование, которое театр получил в рамках национального проекта "Культура": на 37,5 млн. рублей приобретено 60 приборов разного типа для художественного освещения.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31