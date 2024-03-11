В самарском театре драмы пройдут премьерные показы спектакля "Герой нашего времени"

19, 20 и 21 апреля на исторической сцене Самарского театра драмы им. М. Горького пройдут премьерные показы спектакля "Герой нашего времени" (16+). Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
Исследование человека и человечества глазами сверхчеловека Печорина составляет суть путешествия, в которое отправляет нас великий русский писатель Михаил Лермонтов.
Познав в раннем возрасте, подобно самому Лермонтову, все мотивации человеческих поступков, Печорин считывает их, как детскую книгу, легко предугадывая цель и результаты деяний других людей. Скука и предсказуемость, недальновидность и невысокость человеческих намерений составляют печаль Печорина, как и печаль лермонтовского Демона.
В постановке будет использовано новое световое оборудование, которое театр получил в рамках национального проекта "Культура": на 37,5 млн. рублей приобретено 60 приборов разного типа для художественного освещения.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.