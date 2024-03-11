В самарском театре драмы пройдут премьерные показы спектакля "Герой нашего времени"

19, 20 и 21 апреля на исторической сцене Самарского театра драмы им. М. Горького пройдут премьерные показы спектакля "Герой нашего времени" (16+). Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Исследование человека и человечества глазами сверхчеловека Печорина составляет суть путешествия, в которое отправляет нас великий русский писатель Михаил Лермонтов.

Познав в раннем возрасте, подобно самому Лермонтову, все мотивации человеческих поступков, Печорин считывает их, как детскую книгу, легко предугадывая цель и результаты деяний других людей. Скука и предсказуемость, недальновидность и невысокость человеческих намерений составляют печаль Печорина, как и печаль лермонтовского Демона.

В постановке будет использовано новое световое оборудование, которое театр получил в рамках национального проекта "Культура": на 37,5 млн. рублей приобретено 60 приборов разного типа для художественного освещения.