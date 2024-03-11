Три человека попали в больницу после ДТП на трассе под Тольятти

В понедельник, 11 марта, в Ставропольском районе в ДТП попала 43-летняя автомобилистка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В7:35 она ехала на Opel Corsa по трассе со стороны с. Узюково в направлении с. Рассвет. Между 12 и 13 км дороги в условиях снегопада женщина не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Renault Duster под управлением 49-летнего мужчины.
В аварии пострадали три человека. Всех их госпитализировали.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД и учитывать погодные условия.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!