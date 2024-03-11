Три человека попали в больницу после ДТП на трассе под Тольятти

В понедельник, 11 марта, в Ставропольском районе в ДТП попала 43-летняя автомобилистка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В7:35 она ехала на Opel Corsa по трассе со стороны с. Узюково в направлении с. Рассвет. Между 12 и 13 км дороги в условиях снегопада женщина не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Renault Duster под управлением 49-летнего мужчины.

В аварии пострадали три человека. Всех их госпитализировали.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД и учитывать погодные условия.