Психолог из Самары лишилась 1,5 млн рублей

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества, жертвой которого стала 45-летняя женщина, работающая психологом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сказал, что узнал, что мошенники устраивают махинации с ее банковским счетом. Самарчанка испугалась и согласилась по совету звонившего защитить свои деньги. Для этого нужно было установить на телефон приложение для удаленного доступа. В реальности с помощью этого приложения злоумышленники получили доступ к ее счету и перевели с него 1,5 млн рублей.