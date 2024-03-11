Психолог из Самары лишилась 1,5 млн рублей

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества, жертвой которого стала 45-летняя женщина, работающая психологом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сказал, что узнал, что мошенники устраивают махинации с ее банковским счетом. Самарчанка испугалась и согласилась по совету звонившего защитить свои деньги. Для этого нужно было установить на телефон приложение для удаленного доступа. В реальности с помощью этого приложения злоумышленники получили доступ к ее счету и перевели с него 1,5 млн рублей.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..