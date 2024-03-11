Тольяттинские автоинспекторы задержали неудавшегося сбытчика наркотиков

Тольяттинские полицейские задержали на КПП "Рубеж" поймали мужчину с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Автоинспекторы остановили Hyundai Sonata для проверки документов и заметили, что пассажир сильно нервничал. В итоге они досмотрели 24-летнего парня и нашли сверток с 297 г N-метилэфедрона.
Когда подозреваемого задержали, он рассказал, что приобрел наркотик в интернете, чтобы сбывать через тайники. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..