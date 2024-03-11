Тольяттинские автоинспекторы задержали неудавшегося сбытчика наркотиков

Тольяттинские полицейские задержали на КПП "Рубеж" поймали мужчину с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Автоинспекторы остановили Hyundai Sonata для проверки документов и заметили, что пассажир сильно нервничал. В итоге они досмотрели 24-летнего парня и нашли сверток с 297 г N-метилэфедрона.

Когда подозреваемого задержали, он рассказал, что приобрел наркотик в интернете, чтобы сбывать через тайники. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело.