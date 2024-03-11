В Красноярском районе браконьеры убили двух кабанов

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8 марта на территории закрепленного охотничьего угодья, расположенного в Красноярском районе, обнаружены два добытых вне сроков охоты самца кабана. Об этом сообщает департамента охоты и рыболовства Самарской области.