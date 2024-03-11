В Красноярском районе браконьеры убили двух кабанов

8 марта на территории закрепленного охотничьего угодья, расположенного в Красноярском районе, обнаружены два добытых вне сроков охоты самца кабана. Об этом сообщает департамента охоты и рыболовства Самарской области.
Информация была передана дежурную часть полиции. По результатам осмотра с места происшествия полицейские изъяли туши. Правоохранительными органами по данному факту проводится соответствующая проверка.
Всего за минувшую неделю сотрудники департамента возбудили семь административных дел о нарушении правил охоты и изъяли незарегистрированное охотничье ружье.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..