16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Красноярском районе браконьеры убили двух кабанов В Самаре задержана женщина, подозреваемая в убийстве сожителя 8 марта В Ставропольском районе будут судить трех мужчин, вырастивших 27 кг конопли Экс-мэр Жигулевска Александр Курылин не смог оспорить свой арест В Тольятти конфликт пенсионера с подростками закончился избиением

Преступления Происшествия

В Красноярском районе браконьеры убили двух кабанов

КРАСНЫЙ ЯР. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

8 марта на территории закрепленного охотничьего угодья, расположенного в Красноярском районе, обнаружены два добытых вне сроков охоты самца кабана. Об этом сообщает департамента охоты и рыболовства Самарской области.

Информация была передана дежурную часть полиции. По результатам осмотра с места происшествия полицейские изъяли туши. Правоохранительными органами по данному факту проводится соответствующая проверка.

Всего за минувшую неделю сотрудники департамента возбудили семь административных дел о нарушении правил охоты и изъяли незарегистрированное охотничье ружье.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31