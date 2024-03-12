Сенатор Андрей Кислов проверил ход строительства ФОКа в Красном Яре

Представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Самарской области, член Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов посетил с рабочей поездкой Красноярский район Самарской области. Сенатор провел рабочую встречу с главой района Юрием Горяиновым, на которой обсуждалось социально-экономическое развитие муниципалитета, а также подготовка к выборам президента Российской Федерации.

После совещания Андрей Кислов в сопровождении главы района осмотрел площадку строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса. Сенатор оценил изнутри возведенный каркас будущего здания ФОКа, а также расспросил подрядчиков о ходе строительных работ на объекте. Строители рассказали, что процесс возведения спортобъекта идет активно, планируемый срок сдачи комплекса — декабрь 2024 года.

Проектом предусмотрены спортивный зал с тренерской и раздевалками для проведения учебно-тренировочных занятий по волейболу, баскетболу, гандболу и мини-футболу, бассейн на 4 дорожки с тренерской и раздевалками, открытая площадка для мини-футбола с трибунами на 230 мест, открытая баскетбольная и волейбольная площадки, а также две площадки для тенниса. Кроме этого, будут обеспечены условия для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения.

Юрий Горяинов рассказал Андрею Кислову, что уже сейчас администрация Красноярского района прорабатывает работу спортивных секций. "Комплекс строим для всех жителей района и хотим, чтобы каждый смог найти занятие по душе. И, конечно, чтобы наши спортивные команды обрели современную тренировочную базу, могли развиваться и завоевывать новые награды", — отметил глава района.

По словам сенатора, этот спортивный объект обещает стать знаковым для всего муниципалитета и будет являться местом притяжения красноярцев. "Подобных спорткомплексов в районе до сих пор еще не было. Такие объекты позволяют сформировать хорошие перспективы для жизни в сельском районе, создают для жителей отличные условия для отдыха, занятия любимыми видами спорта и вовлечения детей в здоровый образ жизни", — отметил Андрей Кислов.

Напомним, что начало строительство долгожданного ФОКа в селе Красный Яр стартовало в 2022 году. В церемонии закладки фундамента спортобъекта принимал участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и почетный житель села Красный Яр Станислав Вязовский, которые заложив "капсулу времени" с обращением к потомкам. По словам главы региона, Красноярский район динамично развивается, а итоги переписи населения свидетельствуют о росте количества проживающих в нем людей.

Также Андрей Кислов посетил Сергиевский район, где обсудил рабочие вопросы с главой муниципалитета Анатолием Екамасовым и посетил несколько социально значимых объектов.