Предпринимательница из Самары лишилась 3 млн руб. из-за фальшивых образовательных курсов

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества, жертвой которого стала 46-летняя индивидуальная предпринимательница. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщина хотела купить курсы повышения квалификации для своих сотрудников и зарегистрировалась на сайте с образовательными программами. Когда потерпевшая заполняла заявку на оплату курса, с не связался якобы администратор сайта и предложил помочь в оформлении услуги. По инструкции этого человека самарчанка прошла по предложенной ссылке и указала банковские реквизиты. После этого ее счета списали более 3 млн рублей.