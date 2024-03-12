Предпринимательница из Самары лишилась 3 млн руб. из-за фальшивых образовательных курсов

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества, жертвой которого стала 46-летняя индивидуальная предпринимательница. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Женщина хотела купить курсы повышения квалификации для своих сотрудников и зарегистрировалась на сайте с образовательными программами. Когда потерпевшая заполняла заявку на оплату курса, с не связался якобы администратор сайта и предложил помочь в оформлении услуги. По инструкции этого человека самарчанка прошла по предложенной ссылке и указала банковские реквизиты. После этого ее счета списали более 3 млн рублей.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..